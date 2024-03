Ottavi di finale Conference League LIVE | Ajax-Aston Villa 0-0 | Olympiacos sotto 3-1 | Lille avanti

Prosegue il programma degli Ottavi di finale di Europa League . A partire d Alle 18.45, non solo Roma e Milan saranno in scena per l’andata... (calciomercato)

Prosegue il programma degli Ottavi di finale di Europa League . A partire d Alle 18.45, non solo Roma e Milan saranno in scena per l’andata... (calciomercato)

Live Roma-Brighton: squadre in campo per il riscaldamento: Roma – Andata degli Ottavi di finale di Europa League, la Roma di De Rossi ospita all’Olimpico il Brighton di De Zerbi in un match che si prospetta spumeggiante e che, soprattutto, mette in palio un ...romadailynews

Europa League, in campo Roma-Brighton: De Zerbi: 'A Roma per fare la storia del Brighton' are l'impresa all'Olimpico per invertire la rotta: ci prova il Brighton di Roberto De Zerbi, avversario della Roma domani sera nell'andata degli ...ansa

Lo Slavia Praga sfotte il Milan: «Milano è biancorossa» – VIDEO: Il video dei tifosi cechi davanti al Duomo in vista del match di questa sera Milan Slavia Praga deve ancora iniziare e sui social sono partiti gli sfottò del club ceco in vista della sfida di andata ...milannews24