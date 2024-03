Ostia | un 8 marzo di visite gratuite e vaccinazioni senza prenotazione per le residenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 7 marzo 2024), 72024- In occasione della terza edizione di “La cura come Maternage”, la Asl Roma 3 e AS Roma, hanno deciso di collaborare mettendo a disposizione l’8per tutte le donne la possibilità di effettuare esami e di usufruire di alcune prestazioni specifiche, tra cui screening della cervice uterina, vaccinazione anti HPV, consulenze psicologiche e test per l’epatite C. L’iniziativa,e con accesso diretto, si tiene presso la Casa della Salute di. “Per il terzo anno di seguito la Asl Roma 3 ha promosso “La cura come Maternage”, una giornata di prevenzione per la donna in occasione dell’8che ha potuto contare ancora una volta sulla disponibilità offerta dalla AS Roma, che ha inserito l’evento nel calendario di iniziative dal ...