Ostia | striscione contro il centro d’accoglienza alla Vittorio Emanuele sotto il X Municipio

(Di giovedì 7 marzo 2024) Contestazione nella notte davanti la sede del X: il movimento “Noi” si oppone aldentro. Lodi Noiil– Ilcorrieredellacitta.comUnoè comparso questa nottela sede del X, neldi. I membri del gruppo “Noi” hanno contestato la decisione di aprire e ampliare unall’interno del ex coloniaII, storica struttura architettonica sul lungomare lidense. Lodi contestazione è stato appeso proprio a pochi ...

Ostia, lo striscione del progetto civico “Noi”: “No al centro d’accoglienza nella Vittorio Emanuele”: I coordinatori del progetto civico: "Questo municipio quando inizierà a destinare soldi anche per altri progetti sociali e per il rilancio turistico di Ostiailfaroonline

La partita del tifo (Cagliari): Mentre un altro striscione, esposto sempre nel primo tempo ... alla storia soprattutto per la direzione gravemente insufficiente del signor Marchetti di Ostia Lido. I fiorentini non sono tantissimi, ...pianetaempoli

LIVE Torino-Fiorentina 0-0 (47') - Si riparte, secondo tempo tutto in dieci per il Toro: SECONDO TEMPO 1' Allontana in qualche modo il Toro. 0' Subito un corner perla Fiorentina che adesso spinge forte. Riparte la gara, ricordiamo che il Toro giocherà tutta la ripresa ...torinogranata