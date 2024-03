Ostacolava il traffico a piazza Garibaldi a Napoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) . Quando la Polizia gli ha chiesto le generalità ha dato in escandescenzeilin. Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Hanno notato un uomo strada cheilcittadino . I poliziotti, unitamente a personale dell’Esercito Italiano, lo hanno raggiunto e, alla richiesta di fornire le generalità, l’uomo ha dato in escandescenze. Ha iniziato, infatti ad inveire contro gli operatori fino a quando non lo hanno bloccato con difficoltà dopo una colluttazione. Hanno così arrestato l’indagato, un 28enne del Ghana con precedenti di polizia. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo hanno denunciato, ...

Sciopero Si Cobas ai varchi portuali, i camionisti: "Siamo stati sequestrati": La manifestazione per dire no alla guerra e al traffico di armi. Ma il traffico è andato completamente in tilt per tutta la mattinata nell’area di San Benigno ...primocanale

Corteo pro Palestina a Genova: traffico in tilt per tutta la mattina: I manifestanti, contrari allo sforzo bellico in Ucraino e al traffico di armi nel porto di Genova ... Ma attorno alle 12 il presidio ha rimosso lo striscione che Ostacolava l'accesso dei tir al porto ...primocanale