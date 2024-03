Oscar | i protagonisti di ‘Io Capitano’ | ‘vincere? Non sarà facile ma ce lo meritiamo’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Venire in America è stato veramente bello, si chiude il cerchio di un sogno: viaggiare, conoscere Los Angeles. Vincere l’Oscar? Chiaramente sarebbe un sogno, è veramente difficile anche se ce lo meritiamo”. A parlare sono Seydou Sarr e Mopustapha Fall, idel film ‘Iodi Matteo Garrone, candidato all’Oscar come miglior film straniero. In collegamento da Los Angeles, in attesa della serata degli Oscar che incoronerà i film vincitori nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, i due diciannovenni senegalesi sono chiaramente nel pieno di un frullatore, ma sembrano prenderla con filosofia: “Per me è molto normale, io prendo le cose come vengono -dice Seydou- Sono più le persone che dicono ‘l’Oscar, l’Oscar’, la pressione è più loro che mia”. Moustapha, che non ha mai nascosto il sogno di diventare ...