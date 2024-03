Oscar 2024 | perché il miglior film potrebbe essere straniero e non americano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Siamo in piena frenesia da settimana degli. Al Dolby Theater di Los Angeles, alle 19 di domenica 10 marzo (corrispondenti in Italia all'1 di notte), avrà inizio la cerimonia di premiazione dei 96esimi Academy Awards. Il 2023, anno di riferimento per le pellicole candidate, è stato speciale in tutti i senso per l'industria cinematografica: prima il fenomeno Barbienheimer, poi lo storico sciopero di sceneggiatori e attori che ha tenuto in stallo produzione, distribuzione e promozione dei. La stessa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la giuria degli, ci ha messo del suo per rendere ancora più imprevedibile l'edizione, imponendo nuove regole in tema di rappresentazione della diversità sia dal lato degli aventi diritto al voto sia dal lato delle opere cinematografiche. Tutto questo, alla ...