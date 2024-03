Oscar 2024 | dove vedere la cerimonia in diretta streaming e in tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ecco come eseguire intv o, a pagamento o in chiaro, ladi consegna degliche si terrà nella notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo e che dopo vent'anni torna insu Rai 1. Los Angeles si addobba a festa per ospitare la 96ª edizione dei premi, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre nella notte tra il 10 marzo e l'11 marzo. Jimmy Kimmel torna al timone delladegliper la quarta volta (ha già condotto l'evento nel 2017, 2018 e l'anno scorso, dopo le turbolenze dell'edizione 2022 culminata con lo schiaffo di Will Smith al conduttore Chris Rock). Negli USA, l'evento sarà trasmesso in ...