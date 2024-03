Orticolaria fiorisce ancora Il bello e il buono della terra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) CERNOBBIO (Como) Con il titoloe, si svolgerà dal 3 al 6 ottobre a Villa Erba di Cernobbio, affacciata sul lago di Como, la quattordicesima edizione di Orticolario. Un titolo che svela il tema, ma anche le piante protagoniste, quelle per la fitodepurazione. Dopo l’immersione totale nell’acqua, che aveva guidato Orticolario 2023, la nuova edizione vuole celebrare il suolo, e tornare all’essenza di tutto. A ottobre, ci si avvicinerà alle piante per la fitodepurazione, per conoscerne le proprietà, le modalità di azione e le infinite possibilità di risanare ciò che è inquinato. Ma la manifestazione è molto altro: di fatto, un appuntamento per amantinatura, che parte dalle forme più evolute di giardinaggio, per spaziare fino all’arte e numerose esperienze estetiche e formative, celebrando la bellezza dell’ambiente naturale. Anche quest’anno, ...