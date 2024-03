Orsi del Trentino – La Leal denuncia | “M90 abbattuto senza valide ragioni di sicurezza pubblica” | e sollecita la procedura d’infrazione alla Ue

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 7 marzo 2024) Come è ormai noto, suscitando grande disappunto, l’orso M90 è stato ucciso lo scorso 6 febbraio dal Corpo Forestale con un colpo di fucile immediatamente dopo il decreto di abbattimento del Presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti. Il giovane plantigrado è stato rintracciato tramite il radiocollare e la sua morte, sicuramente dolorosa e sofferta, è stata causata da un proiettile calibro 300 esploso nel corpo dell’animale. Questo tipo di munizione infatti, sebbene vietata in ambito militare (incredibile a dirsi), è invece permessa nella caccia. Lasull’abbattimento dell’orso M90: “La decisione di ucciderlo è stata presa in rapida successione al decreto, per evitare ricda parte delle associazioni” Ed ora, dopo l’immediato accesso agli atti, la Lega Antivivisezionista (), ottiene il parere di Ispra richiesto ...