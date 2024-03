Ornella Muti in Russia con la figlia Naike al forum mondiale della gioventù | Qui libere di esprimerci su tutto - VIDEO

(Di giovedì 7 marzo 2024)e laRivelli sono state due delle ospiti delche si sta tenendo in a Sochi, in questi giorni. Le due donne di spettacolo hanno raccontato come sono state accolte in, dove sono state anche ospiti di vari programmi televisivi. In particola

Ornella Muti è stata travolta dalle polemiche dopo il suo viaggio in Russia . Volata a Sochi per partecipare al Forum della Gioventù, dove ha inaugura to un ... (diredonna)

Sochi, l’arte di Jorit e il selfie con Putin: Napoli, 7 Marzo – E’ Ciro Cerullo, noto artista di strada conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della ...sciscianonotizie

Napoli, Jorit fa foto con Putin: «Lei umano come tutti». Bufera sullo street artist, Picierno: «L’Ue lo sanzioni»: «Se è possibile, signor presidente, vorrei fare una foto con lei per dimostrare in Italia che è reale e umano come tutti noi. La propaganda dice cose non vere. In realtà siamo tutti persone, persone n ...giustizianews24

Russia: Mollicone (Fd'I), Jorit e Muti artisti a cappello del dittatore Putin: "Sconvolgono le immagini della 'delegazione italiana', formata da Ornella Muti, la figlia Naike e lo street artist Jorit, in Russia.agenzianova