Ormai per tutti i Samsung Galaxy A52 l’aggiornamento Android 14 e One UI 6 0

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da tempo lo si aspettava e finalmente ilA52 ha cominciato a ricevere su vasta scala14 e One UI 6.0. L’update maggiore era partito lo scorso gennaio solo in Russia: invece adesso la sua diffusione è globale o quasi, con la relativa distribuzione in molti paesi asiatici ed europei, tra cui anche l’Italia. L’ aggiornamento One UI 6.0 basato su14 per ilA52 è ora disponibile con la versione firmware A525FXXU6EXB3. Naturalmente il pacchetto software è molto corposo e ha un peso di circa 1,2 GB. Sarebbe dunque l’ideale scaricarlo da una rete Wi-Fi, piuttosto che da una rete dati mobile. Molto probabilmente siamo al cospetto dell’ultimo rilascio importante per il dispositivo lanciato nel 2021 e dunque supportato finora da tre update ...