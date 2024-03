Ore 14 | Milo Infante va su tutte le furie | cos’è successo

(Di giovedì 7 marzo 2024) News TV. Nella puntata di Ore 14 di ieri 6 marzo,ha iniziato il suo programma con un tono visibilmente contrariato e rispondendo in diretta ai commenti dei telespettatori riguardo alla consueta partenza in ritardo del format. Cominciato 7 minuti dopo l’orario previsto, Ore 14, il consueto spazio televisivo del secondo canale si ritrova quotidianamente a vivere il ritardo un pò troppo di frequente. Inutile dire che l’intera situazione ha suscitato una serie di reazioni e commenti da parte del pubblico. Leggi anche: Rai, addio Mara Venier? Giletti e Diaco verso la domenica, con quali programmi Leggi anche: Liliana Resinovich, spunta nuova testimonianza a “Chi l’ha visto?”va sule“Buongiorno. Alle 14:07 parte ore 14. Un ringraziamento ...

