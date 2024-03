Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024 | quarta tappa | Jonathan Milan si impone in volata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Oggi, giovedì 7 marzo 2023, si è disputata ladelladi ciclismo su strada: è andata in scena una frazione in linea di 207 km che ha condotto il gruppo da Arrone a Giulianova, conclusasi in. Il vincitore odierno è l’italiano(Lidl – Trek), il quale precede il belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), secondo, ed il neozelandese Corbin Strong (Israel – Premier Tech). In top ten anche un altro italiano, Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), decimo.Lidl – Trek 4:56:44 2 ...