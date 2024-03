Orbetello | è allarme truffe telefoniche | Suo figlio ha avuto un incidente | servono soldi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Grosseto), 7 marzo 2024 – Ci hanno provato sette volte nel giro di due ore, ma per fortuna tutti i cittadini contattati si sono insospettiti e hannola scaltrezza di chiamare subito il "112" dando la possibilità ai carabinieri di iniziare immediatamente i controlli. E, cosa importante, di impedire che lepotessero andare a buon fine. Tutto accade nella mattinata di martedì quando, intorno alle 11, ai carabinieri della Compagnia lagunare dai cittadini sono iniziate ad arrivare segnalazioni di telefonate di qualcuno che, presentandosi come "maresciallo dei carabinieri", diceva alla potenziale vittima che un parente (o nipote, a seconda dei casi) era stato coinvolto in unstradale in cui aveva causato feriti gravi (in un caso addirittura un morto) e per questo in ...