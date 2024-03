Opposizioni lanciano raccolta firme per legge sul salario minimo

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Abbiamo deciso di lanciare insieme unadi iniziativa popolare per riproporre ildi nuovo in Parlamento. Per rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento. Vediamo se il Governo avrà il coraggio di affossare anche unafirmata da centinaia di migliaia di cittadine e cittadini. Raccoglieremo lein tutte le città e anche online per affermare un diritto sancito costituzionalmente ma tradito nel paese e dal Governo Meloni. Facciamo fare un passo avanti all'Italia". E' quanto sinella proposta sottoscritta dai leader di Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Azione, +Europa e Psi.

