Operaio ruba otto chili di rame. A processo

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Pensavo che fossero semplici scarti industriali destinati alla discarica, e che non avrebbe causato problemi appropriarmene...". Si è giustificato così, davanti al giudice del tribunale durante ilche lo vede protagonista, uncinquantenne della Whirlpool di Cassinetta. Il dipendente – origini albanesi e nazionalità italiana – è stato colto sul fatto martedì pomeriggio mentre si metteva “in tasca“ bendiderivanti dalla produzione industriale. Una mansione, quella di raccogliere gli scarti, che del resto era quella che ricopriva in azienda. Ma non ha convinto né i carabinieri né il giudice che il– chiamato anche oro rosso per il suo valore e le sue quotazioni – possa essere considerato uno “scarto“. Il giudice ha convalidato il fermo e ha ...