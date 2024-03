OneAquaHealth | giornata di studio sul monitoraggio dell’acqua dolce urbana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il giorno 10 marzo 2024 avrà luogo il “Focus Group Workshop“ del progetto “– Protecting urban aquatic ecosystems to promote One Health” (Grant number: 101086521). Il progetto mira a preservare gli ecosistemi di acquanegli ambienti urbani e, attraverso ildelle interconnessioni tra la salute degli ecosistemi e il benessere umano, promuove la filosofia One Health. Gli obiettivi del Progetto sono quelli di studiare la relazione tra la qualità ambientale dei corsi d’acqua urbani e la salute della biodiversità e delle persone che li vivono; studiare gli “ecosistemi acquatici urbani” che, includendo le persone, gli animali e le piante, incidono sulla sostenibilità delle città; analizzare i processi di urbanizzazione non sostenibile, il degrado dei corsi d’acqua, l’aumento dei patogeni emergenti, la salute ...