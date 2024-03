Omicidio Giulia Tramontano | nuova udienza del processo | in aula l’amante di Impagnatiello La diretta

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 - Si torna inquesta mattina per unadelcontro Alessandro, imputato per l’dell’ex compagna, uccisa al settimo mese di gravidanza, lo scorso 27 maggio, a Senago, nel Milanese. Sul banco dei testimoni ci sarà oggidi. In programma oltre alla sua deposizione anche quella della madre e della sorella della vittima, e degli investigatori della polizia che si sono occupati delle indagini.

