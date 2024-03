Omicidio Giulia Tramontano | l’altra donna di Impagnatiello | “Ingannata anche sul figlio”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Quando ha conosciuto Alessandro, l'uomo a processo per l’della compagna, "mi ha detto che era fidanzato, poi che si erano lasciati e che lui non voleva più stare con lei. Da dicembre del 2022 mi diceva che non stavano più insieme, che lei non abitava più a Senago. Mi ha invitato a casa sua, solo la prima volta c'erano tracce di, delle sue foto". Inizia così la testimonianza, protetta da un paravento, dell’ex collega di lavoro con cuiaveva una relazione parallela. "Ho capito che lei era ancora nella sua vita quando è stato in vacanza a Ibiza, tra marzo e aprile, ho visto delle foto. Lui ha detto che era incinta ma il bambino non era il suo, ma frutto di un incontro occasionale, ...

Impagnatiello, l'amante in aula (con il paravento) e in lacrime: «Lui mi disse che aveva lasciato Giulia Tramontano»: «Una sola condizione: ergastolo a vita». Lo scrive su Ig Chiara Tramontano, sorella di Giulia, a un'ora dall'inizio della terza udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'Omicidio

