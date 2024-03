Omicidio Giulia Tramontano | l’altra donna di Impagnatiello in aula | “Volevo salvare lei e il bambino”

(Di giovedì 7 marzo 2024) La giovane – con cui Alessandroaveva una relazione parallela – è stata ascoltata dai giudici della Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo a carico del barman. Processo Alessandro– Ilcorrieredellacittà.com La 23enne ha raccontato di aver incontratoqualche ora prima che venisse uccisa. A quell’incontro le due ragazze avevano invitato anche Alessandro, che invece era uscito prima dal lavoro per andare a casa, evitando di fatto un confronto con. Nel corso della terza udienza del processo, che si è aperto il 18 gennaio scorso, saranno chiamate a deporre anche la sorella Chiarae la madre della ragazza uccisa, così come la madre e il ...

Si è presentata oggi in aula a testimoniare la ragazza con cui Alessandro Impagnatiello – l’uomo arrestato per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano – ... (open.online)

Omicidio Tramontano: l'amante racconta in aula le macchinazioni di Impagnatiello: "Diceva che stava vicino a Giulia perché non poteva stare da sola e aveva paura potesse lasciarsi andare a gesti di autolesione e fosse bipolare".primapaginanews

Gino Cecchettin: «Abbraccerei i genitori di Turetta, non li posso giudicare. Hanno tutta la mia comprensione»: Gino Cecchettin è commosso: «Questo applauso spero sia per Giulia: non sono riuscito a trattenere le lacrime entrando, perché era una studentessa come voi. Era una ...ilgazzettino

L’amante di Impagnatiello in lacrime svela i suoi inganni: «Volevo aiutare Giulia, lui mi mostrò un falso test del Dna»: La teste ha anche spiegato che «dalle 20.30 di quel 27 maggio», giorno dell'Omicidio avvenuto verso le 18, «non era più Giulia a rispondermi in quei messaggi, erano messaggi freddissimi». Il barman ...unionesarda