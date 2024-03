Omicidio Giulia Tramontano | la sorella Chiara | “Ergastolo a vita per Alessandro Impagnatiello”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 – Nuova udienza, in Tribunale a Milano, del processo adper l’dell’ex compagna, uccisa al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate, lo scorso 27 maggio, a Senago, nel Milanese.in una foto con i genitori Franco e Loredana e laOggi, in aula per testimoniare davanti ai giudici della Corte d’Assise di Milano è attesa Allegra C., la ragazza italo-inglese con cuiha portato avanti una relazione parallela a quella con. Sarà protetta da un paravento: ha chiesto di non essere visibile. Chiamate a deporre anche lae la madre della ragazza ...