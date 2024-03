Omicidio Giulia Tramontano | la mamma | “Impagnatiello diceva di volere un figlio | poi ci ha ripensato Mia figlia tornò a casa perché lui aveva un’amante”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 marzo 2024 - Si è tornati in aula, questa mattina, per una nuova udienza del processo ad Alessandro, imputato per l’dell’ex compagna, uccisa al settimo mese di gravidanza, lo scorso 27 maggio, a Senago, nel Milanese., le lacrime dell’amante di: dalla festa di compleanno all’aborto. “Da lui solo bugie” Oggi, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Milano, ha testimoniato Allegra C., la ragazza italo-inglese con cuiha portato avanti una relazione parallela a quella con. Chiamate a deporre anche la sorella e la madre di, così come la madre e il ...

