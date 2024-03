Omicidio Giulia Tramontano | al processo il racconto tra le lacrime dell’altra ragazza di Impagnatiello | “Ho provato a salvarla”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano – Nuova udienza delcontro Alessandroper l’dell’ex fidanzata, uccisa al settimo mese di gravidanza il 27 maggio 2023, nella casa in cui i due abitavano a Senago. In aula per testimoniare davanti ai giudici della Corte d’Assise poco dopo le 10 è arrivata Allegra, laitalo-inglese di 23 anni con cuiha portato avanti una relazione parallela a quella con. Il paravento La giovane ha iniziato la sua deposizione nascosta da un paravento per non essere visibile. Durante la testimonianza ha però chiesto di toglierlo. E almeno in due occasioni ha incrociato lo sguardo di, seduto a pochi metri nella gabbia degli ...