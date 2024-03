Omaggiare la ricorrenza con grande stile e glamour

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non solo mimose, l’8 marzo è l’occasione giusta per regalare e regalarsi qualcosa di giallo, colore che sa di primavera e che fa desiderare di abbandonare le tinte scure dell’inverno. Una tonalità positiva, che rappresenta la luce e l’energia e il calore. Complici le ultime passerelle, che ne hanno decretato le palette tra le preferite dagli stilisti, il giallo si appresta a illuminare i prossimi outfit, donando a ogni look una sferzata di buonumore e freschezza. Indossare questo colore o abbinarlo correttamente è tutt’altro che un’impresa difficile: grazie alle sue numerose nuances, che vanno dal vibrante limone al tenero pastello, accontenta tutti gli stili, in particolare se sfoggiato sugli accessori, quali borse e scarpe. Come le shopper e le pochette di U.S Polo Assn, molto versatili e grintose. Lo stesso brand propone sneakers femminili ma pratiche, con un tocco di giallo da ...