Olympiacos-Virtus Bologna oggi in tv | Eurolega basket 2024 | orario | programma | streaming

(Di giovedì 7 marzo 2024) Trasferta ostica in Grecia per laingiovedì 7 marzo alle 21:00 ora italiana i bolognesi scendono in campo ad Atene per sfidare l’Pireo nella ventottesima giornata della regular season 2023-. Le V-nere puntano a confermare il successo dell’andata dando continuità all’affermazione casalinga di una settimana fa contro il Valencia, per tenere a distanza proprio i biancorossi e rimanere in scia alle prime della classe in ottica playoff. 17-10 è il record dei bianconeri, condiviso con Panathinaikos Atene ed AS Monaco dietro solo alle due battistrada Real Madrid (22-5) e Barcellona (18-9). Coach Luca Banchi punterà ancora su Marco Belinelli e sull’estro di ‘Iffe’ Lundberg ed Isaia Cordinier, con le condizioni di Tornike Shengelia da verificare ...

