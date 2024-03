Olympiacos-Virtus Bologna | Eurolega | ultime e diretta tv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una partita che si prospetta infuocata tra la sesta e quinta forza del massimo torneo dell’basket. In terra greca si sfideranno, infatti, due formazioni attualmente separate da una sola vittoria che tenteranno di portare a casa un successo che foraggerebbe sensibilmente le due corse verso la disputa del prossimo turno di questa magica competizione. I padroni di casa dell’sono sesti con all’attivo sedici vittorie e undici sconfitte, mentre gli ospiti diSegafredosono quinti con diciassette successi e dieci ko. Si prospetta un match equilibrato: ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le, il momento delle due squadre, il pronostico e dove assistere in tv alla gara di palla a ...

Il LIVE in DIRETTA di Olympiacos-Virtus Bologna , sfida valida per la 28^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Dopo la bella vittoria contro Valencia, ... (sportface)

Trasferta ostica in Grecia per la Virtus Bologna in Eurolega ! oggi giovedì 7 marzo alle 21:00 ora italiana i bolognesi scendono in campo ad Atene per sfidare ... (oasport)

EL - Olympiacos verso la Virtus Bologna: Walkup out, la situazione infortuni: Toko Shengelia è in Grecia con il resto dei compagni ed è rientrato tra i convocabili per la Virtus Bologna, in campo stasera contro l'Olympiacos. I Reds saranno ...pianetabasket

EL - Olympiacos vs Virtus Bologna, dove vederla in TV, Shengelia, preview, diretta: La Virtus Bologna è al Pireo dove questa sera incontra l'Olympiacos per il round numero 28 della stagione regolare di EuroLeague. Partita delicata e significativa per la classifica ...pianetabasket

Virtus, al Pireo inizia il ciclo di ferro. Banchi: "Ora entusiasmo e fiducia": Un ambiente, quello del Pireo, particolarmente caldo. Una squadra, l’Olympiacos, in salute e staccata di sole due lunghezze. Ci sono tutti gli ingredienti per capire le difficoltà che incontrerà quest ...ilrestodelcarlino