Olimpiadi Parigi | croce e bandiera francese cancellate nelle illustrazioni | critiche dalla destra | Sfregio alla nostra identità

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lunedì 4 marzo sono stati presentati presso il Museo d'Orsay i manifesti dei Giochi Olimpici di2024. Ma non sono mancate le polemiche per le scelte del Comitato Olimpico Internazionale, l'organo che si occupa della gestione dei giochi. A disegnare leé stato l’artista

Il presidente francese avrebbe disposto la riduzione del numero di spettatori alla cerimonia di apertura per timore di attacchi terroristici (ilgiornale)

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Parigi 2024 già cominciato. Sono infatti partite le qualificazioni olimpiche che assegnano i pass a cinque cerchi ... (sportface)

Boxe a Busto Arsizio, il sogno Olimpiadi di Alessia Mesiano e Sirine Charaabi continua: Sono ancora le azzurre del pugilato a tenere alto il vessillo tricolore nel torneo pre-olimpico in corso all'e-Work Arena di Busto Arsizio ...varesenews

Lanci: il weekend della Coppa Europa: obiettivo primo e secondo posto in quest’ultima gara invernale prima della partenza per il raduno in Sudafrica che servirà a preparare gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Nel parterre anche ...fidal

Giochi Olimpici di Parigi, sparisce la croce sulla cupola degli Invalides dai manifesti ed è polemica: Sono stati svelati alcuni manifesti ufficiali dei Giochi Olimpici di Parigi ed è stato subito evidente che è scomparsa la croce che svetta sulla cupola degli Invalides.blogsicilia