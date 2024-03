Oggi al via alla nuova edizione di Pechino Express | ecco chi sono tutti i concorrenti e le tappe

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tornacon dieci nuove puntate che ci terranno compagnia ogni giovedì sera finopuntata finale prevista per il 9 maggio 2024. Anche l’2024 disarà trasmessa in esclusiva su Sky Uno a partire dalle 21.15 e in diretta streaming su Now.chie ledel viaggio Quest’anno il viaggio deiditoccherà le regioni settentrionali del Vietnam (con risaie verdi e testimonianze antiche), il Laos (dove ad attenderli ci saranno città ricche di spiritualità) e lo Sri Lanka (con panorami mozzafiato). Il percorso totale è di oltre 5000 chilometri. Per ...

Milano – Grave Incidente oggi , giovedì 7 marzo, in via Melchiorre Gioia a Milano, all’angolo con via Don Luigi Sturzo. Tutto è successo quando erano da poco ... (ilgiorno)

8 marzo, insediamento Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio Gran Sasso: TERAMO – Domani, 8 marzo, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale della donna, presso la sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, in via Savini a Teramo, ...ekuonews

Retex, i giovani non accettano compromessi sull’Esg: Come testimonia la nostra ricerca “The Good, The Trend & The Brand” le nuove generazioni non più disposte ad accettare compromessi su temi centrali come ambiente, DEI, trasparenza e così via”.ansa

Napoli, porta Capuana sempre più piazza di spaccio controllata dai migranti: arrestati in 3: Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini per spaccio di droga in via Carbonara, a Porta Capuana che ...cronachedellacampania