Nuovo nome e restyling dei locali | l’ipermercato torna in attività

La Juventus pensa già al mercato estivo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nel mirino un giocatore della Liga nuovo nome in casa Juventus ... (calcionews24)

C’è davvero molta curiosità circa il conduttore del prossimo Sanremo 2025. Negli ultimi cinque anni, grazie alla conduzione di Amadeus, il Festival ha goduto ... (movietele)

Mosca, 6 marzo 2024 - Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Alexey Navalny, lancia un nuovo appello in nome del marito, esortando i russi a recarsi ... (quotidiano)

Milan, spunta un nuovo nome per la Panchina in vista del probabile addio di Stefano Pioli a fine stagione: i dettagli La Gazzetta dello Sport oggi in ... (calcionews24)

La stagione del Chelsea non sta andando come sperato ad inizio anno: undicesimi in classifica con 36 punti, ma con una partita in meno, i Blues... (calciomercato)