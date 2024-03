Nuovi assi viari a Puglianello | Franco | “Al via le acquisizioni di terreni ed edifici”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nuove arterie,parcheggi. Ridisegniamo il nostro territorio attraverso una mobilità che renda agevoli e sicuri gli spostamenti dei cittadini, siamo di fronte a una svolta storica”. Così, la consigliera delegata al Programma amministrativo del Comune diAnnache annuncia un vertice in Comune fissato per lunedì, 11 Marzo, dal sindaco. L’amministrazione comunale targata Francesco Maria Rubano ha convocato, infatti, i proprietari degli immobili e dei lotti che rientrano nel nuovo progetto di viabilità e sicurezza urbana per formalizzare lebonarie delle strutture che saranno poi abbattute. Le strade interessate da questo nuovo piano di lavori pubblici sono: via Parente, piazza Pastore, via Pitò, piazza Mongillo, via Acquara, via Cese III e via Paribella. La ...