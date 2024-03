Nuova Lecco-Bergamo. Sacrificati nove edifici. Battaglia sugli espropri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laasfalterà almeno, forse di più. Per fare spazio al tracciato della variante della Statale 639 del futuro, a Calolziocorte bisognerà infatti abbattere almenoimmobili. La metà sono attualmente dismessi, alcuni fatiscenti. Gli altri invece no: lì c’è chi ci abita o ci lavora. Per indennizzare proprietari e inquilini sono stati stanziati 13 milioni che, tuttavia, con l’inflazione, l’aumento del costo del mattone e il tempo che trascorrerà probabilmente non basteranno. Per questo il sindaco Marco Ghezzi ha già chiesto di aumentare il budget per i risarcimenti almeno del 30% e di arrivare a 17 milioni. Quando cominceranno i lavori per ultimare l’eterna incompiuta non si sa. Per il completamento della...