Nuova filantropia, per due giorni Milano si fa capitale con Philea: in Europa ci sono 186 mila Public Benefit Foundation che erogano ogni anno 54 miliardi di euro per progetti per la collettività, e possono contare su patrimoni che complessivamente ammontano a 647 mil ...ilfoglio

Putin parla dell’Italia: “Grande popolo, uniti alla Russia da arte e desiderio di libertà”: Putin parla dell’Italia: “Grande popolo, uniti alla Russia da arte e desiderio di libertà”(Adnkronos) – L'Italia e la Russia "sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l'indipendenza" e "il de ...sulpanaro

Sporting-Atalanta 1-1, gol di Paulinho e Scamacca in andata ottavi Europa League: Sporting-Atalanta 1-1, gol di Paulinho e Scamacca in andata ottavi Europa League(Adnkronos) – L'Atalanta pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Lisbona oggi nel match d'andata degli ottavi di finale di ...sulpanaro