Nuoto | campionati italiani | a Riccione per l’Imolanuoto sono arrivate soddisfazioni e medaglie | amaro in bocca in vista di Parigi Poggio d’oro | ma sfuma il pass olimpico Carraro e Bianchi d’argento

(Di giovedì 7 marzo 2024) I tanto attesiolimpici per2024 ancora nonarrivati, ma i successi e lecomunque non mancano in casa Imoladopo le prime due giornate di gare aidi. Titolo italiano nei 100 rana per Federicoche chiude davanti a tutti in finale con il tempo di 59’’46 e sul podio c’è anche Simone Cerasuolo, terzo in 59’’80. Prevale però un senso di amarezza all’interno della squadra. "Chiudere per i Giochi ora sarebbe stato più semplice, adesso vedremo al Sette Colli" ha detto. "Pensavo di fare meno, ora vedremo se ci sarà un’occasione al Sette Colli" replica l’imolese. Niente da fare neanche al femminile con le imolesi che chiudono attorno al gradino più ...