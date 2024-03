Nuoto | bis di Luca De Tullio e Sara Franceschi a Riccione Tarantino e Curtis sugli scudi nei 100 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Terza giornata di Finale ain questi Assoluti primaverili di. Nel day-3 il via alle danze è stato dato dai ragazzi degli 800 stile libero. Gregorio Paltrinieri non ha preso parte alla competizione, già qualificato per le Olimpiadi di Parigi. Greg, infatti, ha rivolto lo sguardo alle acque libere e al circuito di Coppa del Mondo.Deha concesso il bis e, dopo il titolo dei 400 sl, ha preso anche quello delle sedici vasche con un crono però lontano dal tempo-limite per i Giochi (7:42.8), toccando la piastra in 7:49.01 a precedere Ivan Giovannoni (7:53.48) e Davide Marchello (7:54.57). Saràsi è confermata la migliore dei misti, aggiudicandosi la prova dei 200 in 2:11.29 davanti ad Anita Gastaldi (2:11.87) e un’ottima Chiara Della Corte, classe 2005, in 2:12.50 ...