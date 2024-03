Numeri mostruosi | Cantone | Che fine hanno fatto i dati scaricati?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Davanti alla Commissione Antimafia, il procuratore capo di Perugia, Raffaele, lo mette subito in chiaro: “Non mi occupo di bolle di sapone. Non me ne sono mai occupato neanche da bambino”. E in effetti nel corso delle 3 ore di audizione a Palazzo San Macuto, per relazionare in merito all'inchiesta sul presunto dossieraggio a danni di politici, imprenditori e personaggi dello spettacolo, il magistrato riferiscee circostanze che appaiono quanto di più lontano possa esserci da qualsiasi gioco per bambini. “Se uno non conosce gli atti - dice - non può esprimere giudizi”., così come avevaieri il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, tratteggia i contorni di una vicenda inquietante, che vede nel luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, il suo personaggio chiave. ...