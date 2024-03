Nove bimbi in 25 metri quadrati | asilo nido abusivo in una casa in centro a Napoli | scatta il sequestro

Woobinda di Aldo Nove ha resistito al tempo: e per cui l’unica strategia significante resta il consumismo – il tutto mentre l’alto berlusconismo trattava gli spettatori come bambini in preda a un eccesso di satiriasi, e realizzava il ’68 sugli ...rivistastudio

Missile russo esplode a pochi metri dalle auto di Zelensky e Mitsotakis, terrore a Odessa: “Ci sono morti e feriti”: Esplosioni provocate da missili russi a poche centinaia di metri dal convoglio di auto che trasportava il presidente ucraino ...ilriformista

Ucraina: a due anni dalla guerra il bilancio umanitario è tragico, soprattutto per chi vive sulla linea del fronte: Diminuisce leggermente il numero degli sfollati interni ma aumenta quello dei rifugiati, continuano gli attacchi mortali sulle aree popolate ...repubblica