NOTIZIARIO Polvani ed Ekuban ancora ai box

(Di giovedì 7 marzo 2024) Archiviata la sconfitta di Gubbio, l’Arezzo torna in campo per preparare la sfida di domenica al Comunale contro la Vis Pesaro. Se dopo la vittoria con l’Ancona non c’era tempo per festeggiare, ora non ce n’è per leccarsi le ferite. Tre sedute di allenamento, compresa la rifinitura di sabato, e poi di nuovo in campo per un’altra partita delicata. Indiani, anche stavolta, dovrà fare a meno diin difesa edin attacco. Intanto, da ieri è già attiva la prevendita per la gara di domenica alle ore 18.30 contro i marchigiani, valida per il 31° turno di campionato. I biglietti sono acquistabili online sul sito del circuito Ticketone e nei consueti punti vendita: Arezzo Store in via Madonna del Prato, Vieri Dischi in corso Italia, tabaccheria del Bagnoro, tabaccheria Francini a Ponte a Chiani e Hotel Gema a Rigutino. Il giorno della partita, la ...