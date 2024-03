“Non sono neanche in grado” Pd brutalizzato e steso da Christillin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Ha ragione la destra a sospettare dei complotti contro di loro?”. È questa la domanda che Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo su La7, rivolge ad Evelina, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie. Il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA si esprime così sul tema dossieraggio, affrontato nella puntata del 6 marzo: “Sinceramente no - la replica -, non credo proprio che ci siano dei complotti. Mi sembra la congiura delle polveri del 1600, dovesaltati in aria quelli che volevano fare le polveri. Siamo vicini ad una votazione, in Sardegna non è andata benissimo, c'è l'Abruzzo… C'è stato un fatto brutale ed importante come le manganellate di Pisa e Firenze, secondo me, forse sbaglio, un peso lo hanno avuto anche nell'elezione sarda, con qualcuno che ha deciso all'ultimo minuto di andare anche se non ...