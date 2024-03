“Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta” Mamma vip per la quarta volta e ancora di una bambina

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)per lae di un’altra. Il fiocco rosa vip, questa, arriva più a sorpresa che mai perché la bella attrice era riuscita a tenere segreta la gravidanza che, stando alle sue parole, non è stata per niente semplice. Forse anche per questo motivo dall’inizio alla fine lei e il marito hanno preferito mantenere la notizia lontana dal mondo del gossip, nonostante spesso si siano ritrovati vicino ai paparazzi. E infatti nel post pubblicato su Instagram con cui ha dato il tenero annuncio ai suoi fan, ritenendosi fortunata per la gravidanza che si è conclusa in modo sereno: “Non è stata, ma ce”, ha scritto. La nuova arrivata, dopo Alma, Maya e Daniella che ora sono tutte e tre sorelle maggiori, si chiama ...