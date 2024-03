Non è ancora tempo di tagli per la Bce | tassi invariati al 4 | 5 per cento

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non èdiper la Bce. Come da attese, il consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di manteneredi interesse, che restano quindi ai livelli record fissatia settembre dello scorso anno (sui rifinanziamenti principali e marginali rispettivamente al 4,5 e al 4,75 per, tasso di deposito al 4 per). "Dall'ultima riunione di gennaio l'inflazione è diminuita ulteriormente per effetto del minore contributo dei prezzi dell'energia", scrive il board guidato da Christine Lagarde nel comunicato diffuso al termine del vertice. In particolare, i numeri rivisti al ribasso dalla Bce indicano un'inflazione media al 2,3 pernel 2024 (rispetto al 2,7 per ...

