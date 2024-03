Non c’è più paura nel mercato delle criptovalute | ecco perché

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Come abbiamo ampiamente raccontato, tra il 2018 e il 2024 ilha attraversato diverse fasi, alternando periodi di ottimismo a momenti di incertezza. Ma negli ultimi 4 mesi si è però evidenziata una novità sorprendente: da novembre 2023 a febbraio 2024, infatti, l’indice die avidità (Fear and Greed Index) che ha rotto la tradizione registrando un periodo esteso senza segnali di timore. Questo potrebbe indicare un cambiamento di percezione generale verso una maggiore fiducia nel futuro, soprattutto in vista del prossimo halving di Bitcoin. Leggi anche: “Bitcoin è salito oltre i € 61.000” Andando a ritroso nel tempo e analizzando gli anni scorsi, notiamo come ilabbia trascorso lunghi periodi sotto il segno della ...