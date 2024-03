Noi che seguiamo De Zerbi | non siamo schiavi della dittatura del consenso | amiamo il calcio

(Di giovedì 7 marzo 2024) Noi cheDe, nondelilCaro direttore, ti devo ringraziare. Perché mi consenti di trovare spazio sulle colonne del Napolista. Perché trovi sempre spunti interessanti. Perché se io posso definirmi un appassionato di un certo tipo di, praticato anche dalle squadre di Roberto De: tu, invece, mi ricordi come questo paese sia ossessionato dalla. Quella del. In Italia ogni elezione, oggi, è un referendum contro la Meloni. Oppure lo è stata contro Renzi. Una stragrande maggioranza di un paese, il nostro, che non riflette sui temi, che non discute: alza la mano. Come i primati, ...

7 marzo 2024.«La Giornata Internazionale della Donna non è di proprietà del Pd o delle femministe: abbiamo lanciato la campagna “Non una di meno, ma per ... (sbircialanotizia)

Tim, crollo a Piazza Affari: -24%. Cade sul nuovo piano e Vivendi svaluta la propria partecipazione: Fuggi fuggi generale da Tim con il mercato che boccia in modo clamoroso il piano industriale 2024-2026 presentato due giorni fa da Pietro Labriola: ieri il titolo, nel giorno del Capital Market Day,..ilmessaggero

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: L'acqua Di Riso Fa Bene Alla Crescita Dei Capelli: Opinione degli esperti di Madison Deakin Bachelor's degree, Nutrition and Food science · 3 years of experience · Australia La ricerca non è ancora chiara sul fatto che l'acqua di riso sia buona per la ...msn

Studenti occupano Statale di Milano,'domani giorni di lotta': MILANO, 07 MAR - Un'area dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, è stata occupata oggi dagli studenti dell'assemblea universitaria Rebelot, in vista dell'8 marzo. Sull'edificio è ...messaggeroveneto.gelocal