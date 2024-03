Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) Numerosi post sui social cercano di convincere chi li vede che ildella presidente della Commissione Europeavon derfosse un. In realtà, ilmostrato nei post, Carl Albrecht Hugo Laubereau, è solo un parziale omonimo di Carl Eduard Albrecht, noto psicologo tedesco nato nel 1902 nonché verodi von der, nata Albrecht prima di cambiare il proprio cognome in seguito al matrimonio. In ogni caso, ildivon dernon era un. Per chi ha fretta: Si sostiene che ildivon derfosse un ...