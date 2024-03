Nikki Haley ha sospeso la sua campagna nelle primarie repubblicane

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 7 marzo 2024) «È giunto il momento di sospendere la mia. Spetta ora a Donald Trump guadagnare i voti di coloro che, nel nostro partito e al di fuori di esso, non lo hanno sostenut. Non ho rimpianti», con queste parole pronunciate di fronte ai suoi sostenitori a Charleston, nella Carolina del Sud,ha annunciato di non correre più formalmentedel partito Repubblicano. Donald Trump diventa così il candidato del Great Old Party che sfiderà il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali del 5 novembre. L’ex governatrice della Carolina del Sud, già ambasciatrice alle Nazioni Unite sotto la presidenza Trump non ha annunciato formalmente il ritiro perché intende mantenere i delegati conquistati in questi mesi e influenzare i donatori pur sapendo di ...