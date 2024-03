Nigeria | oltre 100 ragazzini rapiti da una scuola | «Decine di banditi arrivati in moto | hanno sparato a un bambino»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024)100sono statidalladove si trovavano a Kuriga, nel nord-ovest del, in una nuova tragica azione armata contro minorenni nel Paese. Secondo quanto ricostruisce la Bbc, una gang criminale composta dadi uomini armati è entrata in azione attorno alle 8.30 di questa mattina (ora locale), quando gli allievi si trovavano nel cortile comune delladi Kuriga.100 quelli portati via con la forza a bordo diciclette – sarebbero tutti compresi tra gli 8 e i 15 anni – insieme con un insegnate, secondo quanto riferito da testimoni oculari. Nel corso del raid un allievo sarebbero stato anche colpito da un colpo di pistola, e si trova ora ricoverato all’ospedale Birnin Gwari. Sono ...