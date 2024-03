Nicholas Hoult | l’allenamento per diventare Lex Luthor | ma “niente torso nudo!”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha raccontato del suo allenamento perLexnel nuovo film di Superman di James Gunn, ma ha precisato che non lo vedremo a! Ospite al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum (il Lexdi Smalville), per parlare della sua carriera di attore, compreso l’attesissimo film, la cui produzione è iniziata la scorsa settimana. Per quanto riguarda le settimane precedenti alle riprese, l’attore di Renfield ha anche detto al conduttore che ha iniziato ad allenarsi per interpretare Lex. “C’è quel pezzo in All-Star Superman serie di fumetti in cui parla dei suoi muscoli che sono veri e del duro lavoro e tutto il resto“, ha detto. “L’ho preso come un po’ di carburante per il fuoco“. Ma ha anche precisato che ...