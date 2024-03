News Napoli | quando torna Rrahmani? Le ultime tra Torino e Barcellona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024), esami per capire l’entità dell’infortunio di: spunta la data del ritorno in campo in vista diUna delle poche note negative della magica serata di domenica, che ha visto ilsuperare la Juventus con il risultato di 2-1, è stata l’infortunio di. Il difensore kosovaro ha giocato una partita impeccabile fino al minuto 65,è dovuto uscire anticipatamente e lasciare il posto ad Ostigard, a causa di un infortunio muscolare, precisamente all’adduttore destro. Nonostante l’uscita dal campo del centrale titolare però ilè riuscito ugualmente a portare a casa il risultato. Un successo importante per il morale e per proseguire al meglio la stagione. I ...