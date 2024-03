News da Bologna | Verona | Frosinone e Cagliari

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le ultime in vista delle partite della 28esima giornata di Serie A, Folorunsho OK Folorunsho sarà a disposizione domenica a Lecce. Il centrocampista ha smaltito la sindrome influenzale che lo ha costretto nell'ultimo turno al forfait. Riprenderà posto sulla trequarti alle spalle della punta, che dovrebbe essere inizialmente Swiderski, forte del gol vittoria contro

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al ... (inter-news)

Un Piotta intimo, in "'Na notte infame" rivivono i versi del fratello: Le prime date del tour: venerdì 15 marzo Viper Theatre Firenze; sabato 16 marzo Largo Venue Roma; giovedì 21 marzo Hiroshima Mon Amour Torino; venerdì 22 marzo Mercato Sonato Bologna; domenica 7 ...spettacoli.tiscali

Thiago Motta: “Ammiro Inzaghi. Inter favorita, ma tutti hanno dei punti deboli”: Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa della sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato: "È la prossima partita, una bella partita da giocare. Sono favoriti ...fcinter1908

Zirkzee: “Quando non segno mi arrabbio. Mi muovo in funzione dei compagni”: Sarà Joshua Zirkzee a guidare l'attacco del Bologna contro l'Inter sabato sera, in una sfida con il suo predecessore Marko Arnautovic. L'austriaco in estate ha scelto l'Inter, dove è vicino a vincere ...tuttobolognaweb