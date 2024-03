Neve fresca in Appennino | solo in quota | gli impianti aperti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Modena, 7 marzo 2024 –a quote medio-alte del nostroieri, che però ha riportato condizioni di buona sciabilità neglipiù alti. Nel comprensorio modenese del Cimone si scia nelle stazioni sestolesi di Lago della Ninfa e Passo del Lupo con sette. "Laconsente buone condizioni – dice il presidente consorzio Cimone Luciano Magnani - e le ulteriori nevicate previste per il weekend speriamo migliorino la situazione anche aglibassi”. Al Corno alle Scale (Bologna) aperte una seggiovia biposto ed una quadriposto, valutando la situazione per eventuali ulteriori aperture. La scuola sci di Cerreto Laghi (Reggio Emilia) comunica che “non ci arrendiamo ...

Maratona Engadinese, ancora spostato il luogo della partenza: La gara partirà da Silvaplana invece che Sils a causa della quantità d Neve caduta nelle ultime due settimane e l'impossibilità di preparare la pista sul lago.ticinonews.ch

In arrivo nel weekend pioggia con Neve e grandine: colpiranno anche la Sardegna: La seconda perturbazione, più intensa, porterà nevicate sulle Alpi, con oltre 50-60 cm di Neve fresca in 24 ore, piogge forti anche in Campania e Neve sugli Appennini a quote tra 1.100 e i 1.400 metri ...cronachenuoresi

Maratona Engadinese, spostata ancora la partenza: La pista sul lago non si può fare, il via domenica verrà dato da Silvaplana. Il percorso sarà ridotto a 38-40 chilometri ...rsi.ch