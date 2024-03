Neonata morta di stenti | la mamma aristocratica nega le accuse | Avrei voluto dare a Victoria una vita normale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Audizione drammatica oggi dinanzi ai giudici della corte londinese di Old Bailey per Constance Marten ,britannica 36enne arrestata l’anno scorso assieme al compagno Mark Gordon e sotto processo con lui per omicidio, con l’accusa di aver fatto morire dila loro bimba: unadi neppure tre mesi ritrovata cadavere dalla polizia a inizio marzo del 2023, un paio...

Noemi Bocchi, gravissimo lutto per la fidanzata di Totti: «morta insieme a te»: Un momento molto difficile per Noemi Bocchi che oggi, 7 marzo, ha detto addio alla sua amica Natascke De Pace, venuta a mancare all'improvviso. Lady Francesco Totti ha condiviso ...leggo

Bimba morta a 5 anni per un'appendicite non diagnosticata, dottoressa assolta in appello: Cattolica, la piccola fu visitata ma dopo un lieve miglioramento morì. L'Ordine: «La dottoressa era una neolaureata con meno di 30 anni: fuga dai pronto soccorso dettata da vicende come queste». Azien ...corrieredibologna.corriere

